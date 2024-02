Eine 24-Jährige hat am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr den Außenspiegel eines geparkten Autos in der Ludwig-Uhland-Straße touchiert und sich selbst bei der Polizei gemeldet. Als die Beamten eintrafen, stellten sie nach eigenen Angaben Anzeichen dafür fest, dass die 24-Jährige Alkohol getrunken haben könnte. Ein Atemalokohltest ergab 1,07 Promille. Sie untersagten der Frau die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. Sachschaden am Auto: rund 400 Euro.