Ein 34-jähriger Autofahrer hat in der Nacht auf Dienstag auf dem Postplatz die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen eine Straßenlaterne gefahren. Laut Polizei war die Fahrbahn zu der Zeit regennass, bei der Kontrolle des Mannes bemerkten die Beamten zudem Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest bei dem 34-Jährigen ergab dann einen Wert von 2,36 Promille. Dem Mann wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein sichergestellt. Am Unfallfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, die Laterne blieb augenscheinlich unbeschädigt.