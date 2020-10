Um Frust und Stress abzubauen, hat ein Speyerer unkonventionellen Methoden ergriffen, mit denen er zuerst Anwohner, später die Polizei auf sich aufmerksam machte. Diese nahm dem Mann den Führerschein weg. Dagegen wehrte er sich nun vor dem Stadtrechtsausschuss.

In der Sitzung vom Mittwoch erschien der Speyerer allerdings nicht selbst, sondern ließ sich von Rechtsanwalt Mario Neis aus Lingenfeld vertreten. Über einen längeren Zeitraum im Frühjahr des vergangenen Jahres war den Anwohnern in der Nähe der Überquerung der B9 in der Brucknerstraße ein Auto aufgefallen, das dort regelmäßig nachmittags parkte. Der Fahrer trank jeweils eine oder eher zwei Flaschen Wein und warf die leeren Flaschen anschließend ins Gebüsch. Danach fuhr er davon. Irgendwann schien es Anwohnern angebracht, dies der Polizei zu melden.

Am 22. September 2019 sah eine Polizeistreife sich das Ganze genauer an, fand die Beobachtungen der Anwohner bestätigt und sprach den Fahrer an. Die Beamten nahmen bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahr, wie sie im Bericht vermerkten. Der Fahrer erklärte ihnen, was er tat und warum: Er leide unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Um seine Spannungen abzubauen, suche er regelmäßig jenen Ort auf und trinke Wein. Danach gehe er in den Wald und schreie laut. Das helfe ihm beim Frustabbau. Danach fahre er wieder nach Hause. Der Teil mit dem Alkohol stieß bei der Polizei auf wenig Verständnis. Die Beamten konfiszierten den Autoschlüssel.

Alkoholsucht festgestellt

Drei Tage später wurde dem Speyerer mitgeteilt, dass sein Führerschein eingezogen werde. Der Mann legte Widerspruch ein und kämpft seitdem um seine Fahrerlaubnis. Eine Bescheinigung seines Hausarztes bestätigt seine posttraumatische Belastungsstörung, die ihn aber nicht hindere, Auto zu fahren. Das angeforderte medizinisch-psychologische Gutachten erhob zwar keine Einwände gegen die Fahrfähigkeit in Zusammenhang mit der Belastungsstörung, stellte aber eine Alkoholabhängigkeit fest – und somit doch eine Unfähigkeit zum Führen eines Kraftfahrzeugs. Inzwischen liegen mehrere Gutachten bei den Akten. Letztendlich blieb es jedoch bei der Feststellung einer Alkoholabhängigkeit. Eine Entscheidung soll nach der Sitzung erfolgen.

Dagegen war der zweite Fall zum Fahrerlaubnisrecht, mit dem sich der Stadtrechtsausschuss befasste, eher konventionell: Bei einer Verkehrskontrolle der Polizei Germersheim am 3. Januar 2019 wurde bei dem Widerspruchsführer Reste von Cannabiskonsum festgestellt. Im April darauf wurde er schriftlich angehört zur Absicht, ihm den Führerschein zu entziehen. Dann jedoch wurde zunächst ein medizinisch-psychologisches Gutachten angefordert. Zu klären war, ob der Mann regelmäßig konsumiert oder ob ein einmaliger „Ausrutscher“ vorlag. Das Gutachten vom September bestätigte Regelmäßigkeit und blieb nicht unwidersprochen. Am 3. April wurde dem Mann die Fahrerlaubnis endgültig entzogen, wogegen er Widerspruch einlegte. Der Ausschuss wird seine Entscheidung nach der Sitzung treffen.