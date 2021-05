Die Polizei hatte zunächst Schlimmeres befürchtet und einen Rettungshubschrauber angefordert, aber offenbar mit leichten Verletzungen kam ein 29-jähriger Autofahrer bei einem Unfall am Mittwoch davon. Er habe gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße 2 in Richtung Franz-Kirrmeier-Straße beim Überholen eines anderen Pkw die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert. Der Bericht der Beamten: „Die Ursache für den Unfall war schnell gefunden: Der 29-Jährige hatte eine Alkoholwert von knapp 2 Promille und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.“ Er sei nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen und müsse sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der Sachschaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.