Wie die Polizei berichtet, wurde ihr in der Nacht zu Sonntag ein Auto gemeldet, das gegen Mitternacht auf der B9 von Mutterstadt bis Speyer immer wieder Schlangenlinien gefahren sei. Bei der Kontrolle des 36-jährigen Fahrers habe Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden können. Weil der Mann einen Atemalkoholtest verweigerte, musste er mit auf die Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten. Zeugen, die in der Nacht zu Pfingstsonntag zwischen Mutterstadt und Speyer durch die Fahrweise des 36-Jährigen gefährdet wurden, können sich an die Polizei Speyer wenden.