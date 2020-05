300 Liter Alkohol für die Desinfektion von Flächen hat das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer von der Destillerie Anton aus Kirrweiler erhalten. Mit der Spende unterstützt der mittelständische Weinbaubetrieb die Klinik bei der Bewältigung der Corona-Pandemie. „Wir sind sehr froh, dass Sie an uns gedacht haben. Alkohol zur Flächendesinfektion ist in Corona-Zeiten sehr gefragt und nicht immer problemlos erhältlich“, dankte Birgit von Albedyll, Leiterin der Apotheke, Firmenchef Ralph Anton bei der Übergabe. „Im Haus seien umfangreiche Flächen zu desinfizieren, nicht nur in den beiden Sterillaboren. Die 30 gespendeten Zehn-Liter-Kanister mit 84-prozentigem unvergälltem Alkohol deckten den Bedarf der Klinik für zehn Tage. „Seit Anfang April dürfen wir Ethanol für Personen des öffentlichen Rechts wie die Feuerwehr und das THW brennen oder für Abnehmer, die zur Herstellung von Arzneimitteln berechtigt sind“, berichtet Anton. Für den guten Zweck haben seine drei Söhne und er drei Hefeschnaps-Brenntage eingelegt.