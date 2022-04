Es gab Zeiten, in denen waren die Warnschilder gelb: Zuletzt dominierten orangefarbene Corona-Warnungen in Speyer, jetzt könnten die gelben Hinweise von 2019 zurückkommen. Anlässlich der Frühjahrsmesse von 8. bis 24. Mai hat die Stadt nämlich eine Allgemeinverfügung erlassen, die den Alkoholkonsum in einem Bereich rund um den Festplatz einschränkt. Auf sie war bei Messen in der Vergangenheit mit den Schildern hingewiesen worden.

Im betroffenen Bereich dürfen keine branntweinhaltigen Getränke oder selbst hergestellten alkoholischen Mischgetränke mitgeführt und verzehrt werden. Die Stadt begründet das mit Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Der Verbotsbereich reicht grob von der B39 bis zum Rhein, zum Eselsdamm und zum Domplatz.