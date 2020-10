Vorige Woche hat die Stadt nach Tests des Landesamts für Umwelt eine Blaualgen-Gefahr für den Speyerlachsee vermeldet. Jetzt sind auch benachbarte Seen im Binsfeld betroffen. Die gefährliche Massenvermehrung von Algen sei nun für alle Seen nachgewiesen worden, teilte die Verwaltung am Freitag mit: „So wurde im Silbersee das Vorkommen der gleichen Burgunderblutalge wie im Mondsee dokumentiert. Darüber hinaus wurde im Binsfeldsee die grüne Spanalge nachgewiesen.“

Besonders Hunde seien gefährdet. Am Südufer des Binsfeldsees, kurz vor der Holzbrücke, die auf die Insel zwischen Binsfeldsee und Kuhuntersee (Hundestrand) führt, sei der Gewässergrund im ufernahen Flachwasserbereich mit dichten Matten einer hochgiftigen Blaualge (Anabaena oscillarioides) bedeckt. „Deren Gift ist vielerorts für die mitunter tödlich verlaufende Vergiftung von Hunden verantwortlich“, so die Stadt. Auch wenn die Vierbeiner am Hundestrand eigentlich ins Nass dürften, wird derzeit zu besonderer Vorsicht geraten. Ungewöhnlich gefärbte Gewässerbereiche sollten gemieden werden. Es müsse insbesondere darauf geachtet werden, dass Kinder und Tiere nicht mit dem Wasser in Kontakt kommen. Im Notfall könne abduschen helfen.

Eine Ursache für unkontrollierte Algenvermehrung kann neben den Witterungsbedingungen der Eintrag von Nährstoffen aus landwirtschaftlicher Düngung in Gewässer sein.