Alexis Bug kommt wieder einmal nach Speyer. Diesmal bringt der Berliner Schauspieler, Regisseur und Autor allerdings nicht seinen erfolgsverwöhnten Toni Trump in die Heiliggeistkirche. Im Live-Hörspiel „Des sin Kinner – eine Pfälzer Jugend in den 80er-Jahren“ geht es um Coming-of-Age in der pfälzischen Provinz.

Voller Humor und mit ziemlich viel Tiefgang kommt das Live-Hörspiel daher. Typisch Alexis Bug eben. Fünf Pfälzer Buben erleben darin 1987 den letzten Sommer ihrer Kindheit. In Mannheim fährt ein Panzerfahrer Amok, das Volk wird gezählt, Steffi Graf steht an der Spitze der Tennis-Weltrangliste. Alexander und seine vier Freunde verbringen den „sturmfreien“ August in seinem Elternhaus mit Pornofilm. Mit der englischen Austauschschülerin Pamela trifft Alexander an der Wasserrutsche des örtlichen Schwimmbads Amors Pfeil gänzlich unvorbereitet. Die (Liebes)-Geschichte nimmt ihren Lauf. Eine Zeitreise beginnt.

Mit Musik und 80er-Jahre-Optik

So weit, so kurz. Abendfüllend lesen der in Berlin lebende, 1973 in Speyer geborene, in Schifferstadt aufgewachsene Regisseur, Autor und Schauspieler Bug und die Speyerer Schauspielerin Sandra Steinbach die Geschichte aus der Pfalz weiter. Auf pfälzisch und hochdeutsch, in verteilten Rollen und in jeder Minute live. Der Schifferstadter Komponiat Karl Atteln sorgt für Musik und Sound. Und weil Bugs humoristische Parabel über Krieg und Frieden ohne Kino-Leinwand nicht auskommt, zeigt Claudius Strack die Optik der 80er-Jahre ganz authentisch in schwarz-weiß.

Termin

Samstag, 8. Juni, 18 Uhr, in der Heiliggeistkirche, Johannesstraße 9, Speyer. Karten gibt es per E-Mail bei tickets@zimmertheater-speyer.de oder im Spei’rer Buchladen, Korngasse 17, Speyer, Telefon 06232 72018.