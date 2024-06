Das Team der Sozialen Anlaufstelle Speyer (SAS) hat sich entschlossen, das Angebot für obdachlose Menschen am Festplatz in der kalten Jahreszeit auszusetzen. Als Grund nennt SAS-Leiter Stefan Wagner akute Raumnot. Er sieht die Stadt in der Pflicht, Abhilfe zu schaffen. Das will diese auch – aber anders, als Wagner es gern hätte.

„Die Stadt verkennt unser Problem“, sagt Stefan Wagner und bringt auf den Punkt, wie er den Stand der Dinge bewertet. Der Leiter der Sozialen Anlaufstelle Speyer