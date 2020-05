Seit Dienstag sind sie da: die Aktivisten von „Coloured Rain“ aus Landau, die gerade auf der Durchreise sind. Sie rasten nicht nur vorm Speyerer Dom, sie haben auch ihre Plakate ausgebreitet. Worum es ihnen bei der Mahnwache geht, erzählen sie im RHEINPFALZ-Gespräch.

Auf ihrem Protestmarsch von Landau nach Mainz haben die Aktivisten schon viel Unterstützung bekommen. „Aber viele Leute pöbeln uns auch an“, sagt die 18-jährige Teilnehmerin Antonia Widmer. Die Gruppe fordert ein Landesaufnahmeprogramm für geflüchtete Menschen. Sie hat einen Protestbrief dabei, der am Ende ihres Marschs der rheinland-pfälzischen Landesregierung übergeben werden soll. „Es geht uns darum, die akute Notlage, in der sich die Geflüchteten in Griechenland befinden, möglichst sofort zu beenden“, sagt die 22-jährige Catherine Schumacher. Auf der griechischen Insel Lesbos gibt es das Flüchtlingslager Moria, in dem viele Migranten stranden, die in die EU wollen.

„Gerade die Ausbreitung des Coronavirus dort wäre eine große humanitäre Katastrophe“, macht Schumacher deutlich. Die Politik könne zur Lösung der Flüchtlingsproblematik allerdings keinen richtigen Plan präsentieren. Die laufende Aktion sei zwar an dieses spezifische Thema gekoppelt: „Trotzdem stehen wir für soziale Gerechtigkeit allgemein. Wir wissen sehr wohl, dass es auch in Deutschland Probleme gibt, zum Beispiel, wenn es um Arbeitsplätze geht“, sagt die 22-Jährige.

Tagelang flüssige Nahrung

Der Protestmarsch schließt sich an einen Hungerstreik an, der in Landau stattgefunden hat und 16 Tage dauerte. In Trier wird derzeit noch per Hungerstreik demonstriert. „Wir haben in dieser Zeit hauptsächlich Saft, Wasser, Tee und Gemüsebrühe zu uns genommen“, sagt Antonia Widmer. Sie selbst habe das 12 Tage durchgehalten. „Trotzdem haben wir gut auf uns geachtet.“ Bei den Mahnwachen in den Städten könnten die Leute vorbeikommen und auf dem Protestbrief unterschreiben. Das Bistum Speyer hat den Aktivisten für ihren Stopp in der Domstadt Schlafplätze zur Verfügung gestellt. Am Mittwoch geht es weiter in Richtung Ludwigshafen.