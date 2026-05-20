Eine Römerbergerin möchte ihre Mitbürger dazu bewegen, sich gemeinsam für ihre Gemeinde einzusetzen. Am Samstag soll es losgehen.

„Wir bekommen jeden Tag mit, wie viel Arbeit der Bauhof hat, und wollen deshalb unterstützen“, sagt Joanna Mrozik. Die Römerbergerin arbeitet im Vorzimmer von Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) und ist bereits ehrenamtlich in der Ukraine-Hilfe engagiert. Die neue Gruppe, die sie ins Leben rufen will, soll sich am Samstag, 23. Mai, um 10 Uhr zum ersten Mal am Zehnthaus in Berghausen treffen. Dabei sollen zum einen Ideen gesammelt werden, wo die Freiwilligen sich künftig so einbringen können – beispielsweise für kleinere Reparaturen auf Spielplätzen. Zum anderen soll aber auch gleich tatkräftig angepackt werden, nämlich in Form von Unkrautjäten rund um das Zehnthaus. Dort gebe es momentan viele Disteln. Werkzeug und Handschuhe sollten mitgebracht werden.

Die Idee zu der Initiative und die Umsetzung seien gleichermaßen spontan gewesen, berichtet Mrozik. „Es ist unsere erste Aktion“, sagt sie. „Mal sehen, wie die Resonanz ist. Wir möchten Menschen vernetzen, die aktiv vor Ort gestalten möchten.“ Eine ähnliche Initiative ist kürzlich auch in Schwegenheim an den Start gegangen. Sie sei gespannt, welche Ideen noch kommen. Auch wenn sie bei der Gemeinde beschäftigt sei, kümmere sie sich um die Aktion natürlich in ihrer Freizeit, stellt die Römerbergerin klar. Wer mitmachen will, kann sich bei Joanna Mrozik per E-Mail an bma-roemerberg@vgrd.de melden oder einfach am Samstag vorbeikommen.