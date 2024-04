Mit einer Aktionswoche in Speyer will der Arbeitskreis „Gewalt gegen Frauen“ auf die verschiedenen Formen von Gewalt gegen Frauen und Kinder aufmerksam machen, informieren und präventive Angebote schaffen. Dazu sind ab Samstag, 20. April, Veranstaltungen verschiedener Institutionen angekündigt.

So soll es laut städtischer Ankündigung unter anderem kostenfreie Vorträge, Workshops und eine Lesung geben, die sich mit den verschiedenen Facetten von Gewalt auseinandersetzen. Zudem ist eine Fahnenaktion auf der Maximilianstraße angekündigt.

Eröffnet wird die Aktionswoche von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) am Samstag, 20. April, 11 Uhr, auf dem Geschirrplätzel. Dort gebe es bis 14 Uhr Infostände der Speyerer Beratungsstellen und ein Begleitprogramm.

Es schließen sich ein Fachvortrag der Beratungsstelle Nidro zu „Drogenkonsum und Gewalterfahrung“ am Dienstag, 23. April, ein Online-Vortrag des Frauennotrufs zu dem Thema „Sexualisierte Gewalt im Netz“ am Mittwoch, 24. April, und ein Vortrag zu gewaltfreier Kommunikation des Caritas-Zentrums am Donnerstag, 25. April, an.

Am Freitag, 26. April, lese Autorin Christina Clemm in der Villa Ecarius aus ihrem aktuellen Buch „Gegen Frauenhass“. Die Aktionswoche ende am Samstag, 27. April, mit einem Selbstbehauptungskurs für Frauen und Mädchen ab 14 Jahren in der Villa Ecarius. Begleitet werde die Woche durch Präventionsprogramme an Schulen und Kindertagesstätten. Unter anderem werde die Polizei-Puppenbühne an vier Terminen in verschiedenen Kitas zu Gast sein.

Jede dritte Frau in Deutschland erlebe mindestens einmal in ihrem Leben körperliche und/oder sexualisierte Gewalt. Kinder seien davon häufig mitbetroffen, heißt es in der Ankündigung. Anfragen nach Beratungsangeboten und nach Präventionsprogrammen für Kinder und Jugendliche in Speyer hätten in den vergangenen Jahren stark zugenommen, so Seiler. Das zeige einerseits, „dass es dringend mehr und besser ausgestattete Hilfsangebote braucht, und andererseits, dass wir Gewalt gegen Frauen und Kinder als ein gesamtgesellschaftliches Problem begreifen müssen“, bekräftigt sie.

„Mit der Unterzeichnung der Istanbul-Konvention hat sich Deutschland bereits im Jahr 2018 verpflichtet, Gewalt gegen Frauen zu verhindern, zu verfolgen und zu beseitigen. Obwohl ein bundesweites Gesamtkonzept bedauerlicherweise immer noch fehlt, setzt sich Speyer dafür ein, die Umsetzung der Istanbul-Konvention auf kommunaler Ebene weiter voranzutreiben“, wird die Oberbürgermeisterin zitiert. Im Februar hatte der Stadtrat unter anderem beschlossen, dass ein Aktionsplan für die Umsetzung der Konvention erarbeitet werden soll.

Im Netz

Das vollständige Programm mit allen Informationen zu Ort, Zeit und Anmeldung rund um die Veranstaltungen ist unter www.speyer.de/antigewaltwoche oder bei der Gleichstellungsstelle der Stadt Speyer erhältlich.