Bei der diesjährigen „Woche der Medienkompetenz“ in Rheinland-Pfalz vom 3. bis 9. Juli gibt es auch in Speyer Angebote, mit der junge und alte Mitbürger ihre Medienkompetenz stärken können.

Speyers Beigeordnete für Digitalisierung, Sandra Selg (SWG), macht deutlich, dass Medienkompetenz wichtig sei und hebt hervor, dass Angebote wie etwa zum Umgang mit Hassreden und Cybermobbing noch zu wenig genutzt werden. Am Dienstag, 4. Juli, 10 bis 12 Uhr, informieren Experten Senioren im „Media:Tor“ über die digitale Patientenakte. Am Nachmittag, 16 bis 17.30 Uhr, lernen Kinder ab vier Jahren in der Stadtbibliothek mithilfe eines Lernroboters programmieren. Für Eltern wird am Mittwoch, 5. Juli, von 19.30 bis 21 Uhr ein Online-Talk mit Medienpädagoge Daniel Ziels zum Thema „Zoff ums Zocken? Gaming im Familienalltag“ angeboten. Die Veranstaltung „Sicher zuhause und am Telefon“ am Freitag, 7. Juli, 10 bis 12 Uhr, im „Media:Tor“ richtet sich wieder an Senioren. Für alle Termine wird um Anmeldung gebeten. Weitere Infos zur landesweiten Aktionswoche: www.wmk-rlp.de.