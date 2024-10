Am Weltschlaganfalltag, 29. Oktober, lädt das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer zum ersten Aktionstag rund ums Thema in die Geriatrische Tagesklinik (GTK) ein: Ärztinnen, Pflegekräfte und Therapeuten halten von 17 bis 19 Uhr leicht verständliche Kurzvorträge über Behandlungsmöglichkeiten nach einem Schlaganfall.

Laut der Deutschen-Schlaganfall-Hilfe erleiden jährlich rund 270.000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall. „Ein Schlaganfall ist immer ein Notfall, der sofort fachlich optimal versorgt werden muss“, unterstreicht Dr. Nadine Wenz, Leiterin der durch die Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft zertifizierten Stroke Unit (Schlaganfalleinheit) am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus. „Das erhöht die Chancen, bleibende Schäden zu vermeiden“, so die Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie.

„In unserer Geriatrischen Tagesklinik versorgen wir Schlaganfallpatienten im multiprofessionellen Team“, sagt Dr. Diana Franke-Chowdhury, Chefärztin der Geriatrie im Haus.

Beim Aktionstag am Dienstag, 29. Oktober, informieren sämtliche an Diagnostik und Therapie beteiligte Fachrichtungen des Krankenhauses: Mitarbeitende der Ergotherapie stellen mit einem Sanitätshaus Alltagshilfen vor und erläutern Hirnleistungstestungen. Das Physiotherapie-Team zeigt, wie Muskelaufbautraining im häuslichem Umfeld funktioniert.

Die Logopädie erklärt die Schluckdiagnostik und therapeutische Möglichkeiten, unter anderem bei Aphasie (Sprachstörung). Das Delir-Team der Geriatrie gibt Tipps zum Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten und kognitiven Störungen. Der Sozialdienst steht für persönliche Beratung zur Verfügung. Die Wachstation Intermediate Care (IMC) führt neurophysiologische Waschungen vor. Psychologinnen des Hauses zeigen auf, wie sich die Krankheit verarbeiten lässt.

Bei den jeweils 15-minütigen Vorträgen geht es um die Themen „Neuroplastizität – neurophysiologische Waschungen“ (17.15 und 18.15 Uhr), „Physiotherapie in der Akutphase und danach: wie geht es zu Hause weiter?“ (17.30 und 18.30 Uhr), Ergotherapie (17.45 Uhr) sowie die logopädische Behandlung von Schluckstörungen (18 Uhr).