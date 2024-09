Am Donnerstag können Interessierte in der Speyerer Innenstadt lebensrettende Maßnahmen erlernen und einen Rettungswagen besichtigen. Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer beteiligt sich mit einem Aktionstag an der bundesweiten Woche zur Wiederbelebung.

Unter dem Motto „Ein Leben retten. 100 Pro Reanimation“ informieren Notfallspezialisten des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses gemeinsam mit dem Deutsche Rote Kreuz (DRK) von 9.30 bis 16 Uhr auf dem Geschirrplätzel in der Maximilianstraße über lebensrettende Maßnahmen. Besucher können laut Mitteilung Wiederbelebungsmaßnahmen praktisch an einem Trainingsphantom üben, einen Rettungswagen besichtigen und sich von Fachleuten beraten lassen.

Die Veranstaltung ist Teil der „Woche der Wiederbelebung“, einer bundesweiten Initiative der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, des Berufsverbandes Deutscher Anästhesisten sowie der Stiftung Deutsche Anästhesiologie. Deren Ziel ist es, die Bevölkerung für die Wichtigkeit von Wiederbelebungsmaßnahmen zu sensibilisieren und die Überlebenschancen bei Notfällen zu verbessern. Die Aktion soll vor allem durch die einfachen Schritte „Prüfen - Rufen - Drücken“ das Bewusstsein für lebensrettende Sofortmaßnahmen stärken.

Im Netz

Weitere Informationen unter www.diakonissen.de und www.einlebenretten.de.