Zum „Tag des Lokaljournalismus“ am Dienstag, 5. Mai, macht die RHEINPFALZ ein kostenloses Angebot in Speyer.

Die Bedeutung und Stärke der Berichterstattung vor Ort soll der „Tag des Lokaljournalismus“ am Dienstag, 5. Mai, zeigen. Die Lokalredaktion Speyer beteiligt sich zum ersten Mal daran. „Im Gespräch mit der RHEINPFALZ-Redaktion“ heißt die Veranstaltung, die sie dazu am 5. Mai von 18 bis 19.30 Uhr im Media-Tor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, Maximilianstraße 8, in Speyer anbietet. „Raus aus den Redaktionen, rein ins Leben“ ist der internationale Aktionstag überschrieben. „Die Speyerer Lokalredaktion muss man daran nicht erinnern, denn sie ist regelmäßig in der Domstadt und den Umlandgemeinden unterwegs“, betont Redaktionsleiter Patrick Seiler. Er steht im Media-Tor ebenso wie Stellvertreterin Nadine Klose, RHEINPFALZ-Chefredakteur Yannick Dillinger und weitere Kolleginnen und Kollegen der Lokalredaktion für Gespräche bereit.

Die Redaktion berichtet über ihre Arbeit und freut sich dann über Fragen aus dem Zuhörerkreis. Was interessiert Sie am Zeitungsmachen und an den Zeitungsmachern? Welche Nachrichten schaffen es in die digitalen und gedruckten Angebote der RHEINPFALZ, welche nicht? Welche würden Sie sich wünschen? Kommen Sie vorbei und diskutieren Sie mit. Alle Interessierten sind eingeladen.

„Lokaljournalismus ist demokratische Grundversorgung im Alltag. Ein eigener Tag setzt ein Zeichen für Wertschätzung, Qualität und Zukunft“, betont die Initiative, die hinter dem „Tag des Lokaljournalismus“ steht. Ihr gehören mehr als 30 Zeitungsverlage und Verbände an, darunter ist die RHEINPFALZ.