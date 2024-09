Das Frauenhaus Speyer macht sich mit einem Aktionstag für Kinderrechte stark. Anlässlich des Weltkindertages wirbt es am Freitag, 20. September, dafür, dass die Politik ihre Prioritäten dringend verstärkt auf Kinder ausrichtet. An einem Stand am Geschirrplätzel wollen die Frauenhaus-Mitarbeiterinnen deshalb von 9 bis 14 Uhr über Kinderrechte, im Besonderen über das Recht auf Schutz vor Gewalt, informieren. Angekündigt wurde auch ein Quiz zum Thema Kinderrechte für eingeladene Kitagruppen aus Speyer. Sechs Gruppen haben nach Mitteilung des Frauenhauses zugesagt. Auch Passanten sind eingeladen, sich zu informieren. „Es sollte das Recht eines jeden Kindes sein, sich in unserem Land gut entwickeln zu können, egal woher es kommt oder welchen Aufenthaltsstatus es hat“, so das Frauenhaus.