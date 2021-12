Nach der Pandemie-bedingten Zwangspause im vorigen Jahr geht die private „Aktion Weihnachtslicht“ am anstehenden Heiligabend zum ersten Mal auf Tour. Die Beteiligten wollen unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln gemeinsam mit den Anwohnern im Schlangenwühl 18 bis 22 draußen feiern.

In der Unterkunft beziehungsweise Wohnanlage leben Speyerer, die hier eine neue Heimat gefunden haben oder deren materielle Situation prekär ist. Einigen von ihnen hat die Stadt ihre Wohnung zugewiesen, andere sind Mieter der Wohnungsbaugesellschaft Gewo. Sie haben ihre Fenster adventlich geschmückt und hoffen darauf, das Fest der Liebe nicht alleine feiern zu müssen. Manche von ihnen haben kein Geld für ein Geschenk oder Festessen, ihnen fehlt die Kraft für Weihnachtsvorbereitungen oder zum Plätzchenbacken. Sie fühlen sich allein gelassen. Über das Angebot der „Aktion Weihnachtslicht“, den Nachmittag des Heiligabends mit ihnen zu verbringen, haben sie sich gefreut.

Die Speyererin Ellen Korelus-Bruder initiiert die vor Corona in der Johanneskirche ansässige Aktion. Die Anwohner im Schlangenwühl haben selbst Ideen für das Fest unter dem Sternenhimmel eingebracht, wollen schmücken, Kaffee kochen und Lieder zusammenstellen. Die Veranstalter bringen Gebäck und kalte Speisen in Folie verpackt mit. Das Rote Kreuz hat angeboten, Impfnachweise zu prüfen und Tests bei allen Beteiligten vorzunehmen. Damit der Weihnachtsmann auch Geschenke überreichen kann, werden Sachspenden erbeten. Wie in den Vorjahren sollen es kleine Gaben sein, an denen sich Alleinstehende und Menschen in kleinen Wohnungen erfreuen können. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Angenommen werden die Spenden am Donnerstag, 23. Dezember, ab 14 Uhr vor dem Spielhaus Sara Lehmann, Zum Schlangenwühl 18 von Vertretern der Aktion Weihnachtslicht.

Kontakt

Telefon 0177 8234100