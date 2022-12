Die „Aktion Weihnachtslicht“ kehrt nach zwei Jahren alternativer Feiern am kommenden Heiligen Abend zur Normalität zurück. Der Weihnachtsmann kommt am 24. Dezember ins Gemeindezentrum St. Hedwig zu denen, die am Weihnachtsabend nicht alleine bleiben wollen.

Die Vorfreude ist groß auf ein Weihnachten, so wie es vor Pandemie-Ausbruch war. Keine Isolation, kein Weihnachtsabend mit der Familie am Bildschirm. Lichterglanz trotz Energiekrise, Getümmel auf dem Weihnachtsmarkt, freie Fahrt auf der Eisbahn. Das alles und das Fest im Kreis von Verwandten und Freunden ist für viele wieder Normalität.

Auf der anderen Seite stehen die, die niemanden haben, der mit ihnen feiert und die, für die Tannenbaum, Festessen und Geschenke unerfüllte Träume bleiben. Sie sind alleine, haben kein Geld, sind vor dem Krieg geflohen, alt und alleine oder fremd in der Stadt.

Lieber gemeinsam als einsam

Die Organisatoren der „Aktion Weihnachtslicht“ sind vor 16 Jahren angetreten, die Angst vor dem Heiligen Abend zu nehmen, dunkle Stunden zu erhellen und gemeinsam zu feiern. Bis zu 150 Kinder und Erwachsene haben sich bis zum Pandemie-Ausbruch am Weihnachtsabend zusammengefunden. Auch in diesem Jahr wartet auf sie ein gedeckter Tisch, der geschmückte Christbaum und der Weihnachtsmann. Ab 17 Uhr sind alle, die lieber gemeinsam als einsam Weihnachten feiern wollen, am Samstag, 24. Dezember, ins Gemeindezentrum St. Hedwig in der Heinrich-Heine-Straße eingeladen, die alten Lieder zu singen, selbst gebackene Plätzchen zu genießen, sich zum Festessen an den Tisch zu setzen, ein Geschenk in Empfang zu nehmen und die Stunden des Weihnachtsabends mit anderen zu verbringen. Für den Nachhauseweg erhält jeder eine Kerze. Sie soll an einen schönen Heiligen Abend erinnern und die kommenden Tage erleuchten. Für die Rückfahrt steht ein Fahrdienst zur Verfügung.

Mit der großzügigen Unterstützung der Speyerer konnten die Veranstalter in den Vorjahren ihre Gäste mit liebevoll verpackten Geschenken bedenken. Wer in diesem Jahr zum Gelingen des Festes beitragen möchte, kann gut erhaltene Sachspenden für Frauen, Männer und Kinder außer Konfektionskleidung am Freitag, 23. Dezember, ab 14 Uhr im Gemeindezentrum St. Hedwig abgeben.

Noch Fragen?

Kontakt und weitere Informationen unter Telefon 0177 8234100