Die 16. Auflage der „Aktion Weihnachtslicht“ hat in allen Bereichen überwältigt. Unzählige Spender aus Speyer und ganz Deutschland haben für Geschenke und das leibliche Wohl gesorgt, rund 80 Gäste Sorgen und Not am Heiligen Abend beiseitegeschoben. Für St. Hedwig war die Aktion der Gottesdienst am Weihnachtsabend.

Es duftet nach Kaffee, Plätzchen und Zimt im Gemeindezentrum St. Hedwig in der Heinrich-Heine-Straße. Der Tannenbaum ist geschmückt, Geschenke sind verpackt, der Weihnachtsmann auf dem Weg. Zum ersten Mal feiern Speyerer, Ukrainer und Ägypter gemeinsam im geschmückten Saal Weihnachten.

Festlich gekleidet treffen die Gäste mit dem letzten Bus ein. Das Unternehmen „Taxi am Dom“ fährt sie später kostenlos heim. Die Organisatoren entzünden Punkt 17 Uhr die Kerzen auf den Tischen, schenken Kaffee und Tee aus und schneiden die zahlreich von Speyerern gespendeten Kuchen an. Immer mehr Tische werden aufgestellt. Schulter an Schulter sitzen unterschiedliche Nationen eng beieinander. Ein wichtiges Utensil an diesem Abend ist der Handy-Übersetzer, über den sich die Frauen und Männer verständigen. Ein Junge aus der Ukraine singt die deutsche „Jingle Bells“-Version.

Tränen und Beifall

„Wir feiern heute Weihnachten, nicht am 6. Januar“, erklärt eine junge Ukrainerin. Bisher hätten sie das Fest orthodox nach dem Julianischen Kalender gefeiert. „Der Krieg hat alles verändert“, erklärt sie die Abkehr von der Tradition. Der Krieg wird nicht weiter thematisiert und ist doch allgegenwärtig. Sophia kommt gemeinsam mit ihrer Tochter in ukrainischer Tracht, ihr Mann kämpft auch an diesem Abend für sein Land.

Der Gänsebraten mit Rotkohl, Maronen und Klößen vom Hotel Löwengarten schmeckt allen ausgezeichnet, die Salate, die Nehir Tugan hergestellt hat, sind schnell verspeist. Gastronom Gunter Schmidt liefert Panna cotta zum Dessert. Weihnachtslieder in drei Sprachen verkürzen die Wartezeit auf den Weihnachtsmann. „Schtschedryk“ intonieren die Ukrainer voller Inbrunst mit Tränen in den Augen. „Stille Nacht“ singt Sophia auf Deutsch mit. Wer den Text nicht kennt, summt dazu.

Mit viel Beifall wird der Weihnachtsmann empfangen. Er hat Geschenke für alle dabei. Kinder zuerst. Jede Szene wird per Foto oder Video festgehalten. Umarmungen, Küsse, Lachen, Ausgelassenheit erfüllen St. Hedwig.

Die Organisatoren verteilen Tüten voller Obst, Gemüse und Brot, alles gespendet von Lebensmittelretter Andreas Steyer, dem Mechtersheimer Hofladen und den Grünen. „Wir alle gehen mit schönen Gefühlen nach Hause“, betont Stanislav auf dem Weg zum Taxi ganz ohne Übersetzer. Gäste tauschen Kontakte aus und winken zum Abschied. Die Aktion Weihnachtslicht hat Krieg und Not für ein paar Stunden vergessen lassen. „Das war endlich wieder richtig Weihnachten“, sagen die Organisatoren, bevor es ans Aufräumen geht.

Spenderliste

Ableiter Frank, AWO, Black & Beautiful, Bossert Joachim, Brecht-Fahnenstich Bärbel, Brönner Andrea, Cwienk Karin, Daum Sonja, Diakonissen, Dister Dawn, Dompfarrei Pax Christi, Dunkel-Hirmer Gabriele, Geiger Anna, Gersch, Bettina, Grüne, Hattab Daoud, Hoffmann Frank, Holzhäuser-Sutter Simone, Hotel Löwengarten, Hut Beisel, Johann Stefan, Jusos, Kabs Monika, Keller Jutta, Keller-Mehlem Rosemarie, Kinder- und Jugendtheater, Klomann Vanessa, Knaup Gabi, Mechtersheimer Hofladen, Neumann Paul, Queisser Martina, Rheinpfalz, Saar Simone, Sachweh Angela, Schmidt Gunter, Schnurrer Kathrin, Erlichschule, Spang Georg, St. Hedwig, Sankt-Vincentius-Krankenhaus, Stadtwerke, Steyer Andreas, die Tafel, Taxi am Dom, Tremmel Effi, VFBB, Vogel Claudia, Ziegler Veronika. Familien Bütikofer, Butsch, Creutzmann Eckert, Görgen, Grohmann, Jaberg, Jung, Keller, Köth, Popescu, Schineller, Tugan, Weber, Wresch