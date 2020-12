Viele Jahre lang haben die Initiatoren der „Aktion Weihnachtslicht“ einsame und bedürftige, in Not geratene oder traurige Speyerer am Heiligen Abend zur gemeinsamen Feier ins Gemeindezentrum der Johanneskirche eingeladen. Im 14. Jahr ist nun alles anders. Die Aktion fällt aus und soll im Frühjahr nachgeholt werden.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Pandemielage gab es zunächst den Plan B. Der sah vor, am 24. Dezember mit gespendeten Weihnachtsüberraschungen zu den Menschen zu gehen. Mit Abstand, bei Beachtung der bekannten Hygieneregeln. Die aktuellen Corona-Bedingungen haben jetzt auch dieses Konzept ausgebremst. Plan B greift im verordneten Lockdown nicht.

Nach Absprache mit Stadt und Klaus-Peter Wresch, medizinischer Fachberater der Stadt, haben sich die Organisatoren um Journalistin Ellen Korelus-Bruder entschlossen, das Weihnachtslicht in ein Winter- oder Osterlicht zu verwandeln. Also: Sobald es Zahlen und Fakten zulassen und das Gesundheitsrisiko kontrollierbar ist, soll die Aktion nachgeholt werden. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, betonen sie. Weder Geld- noch Sachspenden gingen verloren. Nähere Informationen unter Telefon 0177 8234100 oder im Netz unter „Aktion Weihnachtslicht Speyer“.

