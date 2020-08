38 Teams mit 268 Teilnehmern haben sich bis jetzt für die Aktion „Stadtradeln“ angemeldet, die in Speyer von Freitag, 4., bis Donnerstag, 24. September, läuft. Sie sind in bis dato 38 Teams zusammengeschlossen. Weitere Radler können sich unter www.stadtradeln.de melden, so die Stadt. Sie ist auch weiterhin auf der Suche nach einem oder mehreren Stadtradel-Stars. Das sollen echte Fahrrad-Fans „mitten aus der Bürgerschaft“ sein, die die Aktion öffentlichkeitswirksam begleiten, so Lisa Eschenbach, Sprecherin der Verwaltung. Vergangenes Jahr waren das zum Beispiel Lutz Pörner und Alexander Walch gewesen. Allein Pörner hatte in den drei Wochen 2813 Kilometer zum Speyerer Stadt-Ergebnis von 141.906 Kilometern beigesteuert. Ein solches Durchhaltevermögen sei aber keine Voraussetzungen, so die Stadt, die Meldungen unter Telefon 06232 142596 oder E-Mail fabienne.koerner@stadt-speyer.de entgegennimmt. Eröffnung der Aktion ist am 4. September in der neuen Fahrradstraße Mühlturmstraße – Corona-bedingt ohne Öffentlichkeit.