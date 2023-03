Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einer Zeit, in der Museen und Galerien geschlossen sind, ist in Speyer Kunst dennoch öffentlich zu sehen. Seit Januar stellen bei der Aktion „SchaufensterKunst“ Künstler aus der Stadt in Schaufenstern von Speyerer Geschäften ihre Werke aus. 17 Kooperationen gibt es schon, zehn weitere Projekte sind in Vorbereitung. So verwandelt sich das Stadtzentrum langsam, aber stetig in eine Kunstmeile. Alle profitieren davon.

Bei den neuen Projekten sind nun auch vier Leerstände in der Wormser Straße und in der Maximilianstraße einzogen. Die Kunst wird hier im Verlauf der nächsten Woche und