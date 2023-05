Der Verein Junge Menschen im Aufwind (Juma) und die Umweltpaten der Stadt beteiligen sich an der bundesweiten Aktion „Rheinkippen“, zu der die gemeinnützige Gesellschaft „Rhine Clean Up“ aufgerufen hat. Laut Presseinformation vergiftet eine einzige weggeworfene Zigarettenkippe rund 40 Liter Wasser. Treffpunkt in Speyer-Nord ist am Donnerstag, 11. Mai, um 9.30 Uhr vor dem Juma-Vereinsheim (Birkenweg 63a). Ziel ist es, bis 14 Uhr auf Straßen, Parkplätzen und in Grünflächen so viele Kippen wie möglich zu sammeln. Jeder Helfer ist willkommen. Der Zigarettenabfall kann beim Verein Juma abgegeben werden. Weitere Infos zur Aktion unter www.rhinecleanup.org.