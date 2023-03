Um mit den Beschäftigten der Betriebe vor Ort ins Gespräch zu kommen, hat die IG Metall eine Aktionswoche unter dem Motto „Uffbasse – Zukunft in de Palz!“ angekündigt. Rund 80 Gewerkschafter seien noch bis Freitag in der Region unterwegs, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen über deren Ansichten und Perspektiven auszutauschen, teilt Birgit Mohme mit, 1. Bevollmächtigte der IG Metall Ludwigshafen-Frankenthal. Die Aktivitäten der Gewerkschaft würden dabei von Aktionen an den Werkstoren über Betriebsrundgänge bis zu Gesprächen in größeren Gruppen reichen. In Speyer soll am Dienstag, 14. März, mit Mitarbeitern dreier Autohäuser gesprochen werden, Thema ist unter anderem die aktuelle Tarifrunde im KFZ-Handwerk. Für Mittwoch, 15. März, wollen sich die Gewerkschafter zwischen 11 und 15 Uhr mit Beschäftigten von PFW-Aerospace vor dem Werkstor unterhalten. Von 13 bis 15 Uhr sind zudem Gespräche vor dem Werkstor von Mann + Hummel angekündigt.