Im Bereich Auestraße wollen die Stadtwerke Speyer (SWS) die Nutzung ihres bestehenden Glasfasernetzes verstärken. Dafür sollen weitere Haushalte und Unternehmen für einen Anschluss an das Netz gewonnen werden. Die für Neukunden gedachte Akquise läuft nach Angaben des Unternehmens bis zum 30. April. In dieser Zeit würden bestimmte Tarife in den ersten zwölf Monaten zu einem vergünstigten Preis angeboten. Zielgruppe seien Haushalte und Firmen, die noch keinen Vertrag abgeschlossen haben. Hintergrund der Aktion sei, die vorhandenen Kapazitäten im Gebiet besser zu nutzen und die Anschlussquote zu erhöhen.