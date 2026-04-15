Bei den „Ahorn Days“ zeigt Ahorn Camp neue Wohnmobile, bietet Probefahrten und Sonderkonditionen an. Die Messe beginnt am Donnerstag, 16. April.

Ahorn Camp veranstaltet bis Sonntag, 19. April, die „Ahorn Days“ am Hauptsitz in Speyer (Franz-Kirrmeier-Straße 8). Nach Angaben des Unternehmens zählt die Veranstaltung zu den größeren Wohnmobil-Ausstellungen der Region.

Gezeigt werden neue Modelle, zudem gelten Messekonditionen für Kaufinteressenten. Ergänzend bietet der Anbieter bis Ende April Probefahrten an. Termine können online unter https://ahorn-camp.de/probefahrt-vereinbaren/ gebucht werden.

Vor Ort steht außerdem ein vollständig ausgestattetes Wohnmobil als Vorführfahrzeug bereit. Besucher können das Fahrzeug begehen und verschiedene Funktionen im Innenraum ausprobieren.

Im Rahmen der Aktion werden ausgewählte Fahrzeuge der Modellgeneration 2026 zu reduzierten Preisen angeboten. Dazu zählen unter anderem Ausstellungs- und Vorführfahrzeuge. Beim Kauf eines Neufahrzeugs ist zudem ein Tankgutschein im Wert von 1000 Euro vorgesehen.

Auch junge Gebrauchtfahrzeuge mit zweijährigem Reparaturkostenschutz sowie spezielle Finanzierungsangebote sind Teil der Aktion.

Die „Ahorn Days“ finden parallel auch an den Standorten Dietzenbach und Mülheim an der Ruhr statt. Weitere Informationen und Anmeldungen sind unter https://ahorn-camp.de/ahorn-days-april/ möglich.