Bei der Verleihung des Branchenpreises „Das Goldene Reisemobil“ auf der Messe Caravan Salon in Düsseldorf hat die Ahorn Camp GmbH Auszeichnungen in zwei Kategorien erhalten. 2024 wählten die Leser der Auto Bild ein Wohnmobil des Familienunternehmens mit Hauptniederlassung in Speyer auf den zweiten Platz in der Kategorie Alkoven (ACA 640). Der Van 620 Plus erreichte Platz drei in der Kategorie Kastenwagen. Die Auszeichnung unterstreiche die Qualität und Innovationskraft ihrer Reisemobile, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Zufrieden äußert sich Ahorn Camp darin auch über seigendes Interesse der Messebesucher an den Miet- und Kaufangeboten. Seit dem Relaunch 2013 habe sich die Marke als feste Größe in der Branche etabliert. Ein positiver Trend zeige sich bei den Neuzulassungen von Reisemobilen (ohne Caravans), die bei Ahorn im ersten Halbjahr 2024 um drei Prozent gestiegen seien. Kastenwagen machten dabei fast 60 Prozent der Neuzulassungen aus. Trotz leichter Preissenkungen bleiben die Kosten für Neufahrzeuge laut Ahorn weiterhin über dem Niveau vor der Pandemie. Hersteller setzten neben dem funktionalen Nutzen verstärkt auf Design als Alleinstellungsmerkmal.