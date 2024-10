Die Ahorn Camp Baskets haben bei ihrem Auftritt bei der Orange Academy Ulm Moral gezeigt, auf den ersten Saisonsieg warten sie aber weiter.

76:80 (28:32) verlor Speyer in der Zweiten Bundesliga ProB und ist vor der Heimpartie am Samstag gegen Frankfurt Skyliners II etwas im Zugzwang. „Es war ein Aufwärtstrend zu sehen. Das tröstet ein wenig über die Niederlage hinweg“, sagte Trainer Carl Mbassa: „Uns sind aber zu viele kleine Fehler unterlaufen, und wir haben zu viele offene Drei-Punkte-Würfe der Ulmer zugelassen. Deshalb haben wir das Spiel aus der Hand gegeben.“

Taktgeber Guijo

Das Team um Taktgeber Carlos Hidalgo Guijo bot in der Anfangsphase eine erschreckend schwache Leistung. Im ersten Viertel, in dem in sieben Minuten kein Korb gelang, wurden sie von den Gastgebern mit 23:8 gedemütigt. Dennoch bewies die Mannschaft Charakter, steigerte sich beachtlich und ging nicht zuletzt dank der erfolgreichen Zonenverteidigung in Führung.

Während die Ahorn Camp Baskets vor allem bei Offensivrebounds sehr aufmerksam agierten, verschenkten sie wie schon zum Rundenstart bei der Niederlage gegen Bayern München II auch beim Farmteam des Erstligisten Ratiopharm Ulm den möglichen Sieg vor allem an der Freiwurflinie; von 27 Versuchen waren lediglich elf erfolgreich.

Auch ohne ihren etatmäßigen Topscorer DJ Woodmore, der am Wochenende als neues Mitglied der Ruhmeshalle seines ehemaligen Colleges im US-Bundesstaat Virginia gefeiert wurde, sorgten die Speyerer für eine ausgeglichene zweite Halbzeit und eine spannende Schlussphase. Ihre besten Werfer waren Carlos Hidalgo Guijo (20 Punkte/2 Dreier), David Aichele (18), Benjamin Höhmann (12/4) und Dennis Diala (10/1).