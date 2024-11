Die Ahorn Camp Baskets haben ihren Aufwärtstrend in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB eindrucksvoll fortgesetzt.

Die Speyerer feierten beim ungefährdeten 84:57 (51:26)-Erfolg als Gäste des BBC Coburg den dritten Sieg in Serie und glichen ihr Punktekonto aus.

Vor allem in den ersten beiden Vierteln zeigte die Mannschaft von Cheftrainer Carl Mbassa eine sehr überzeugende Leistung. „Von Training zu Training, von Spiel zu Spiel finden wir immer besser zusammen – auch was die Rollenverteilung auf dem Feld anbelangt“, sagte Mbassa nach der Partie: „Wir haben uns in der Defensive ordentlich verbessert und in Coburg an die gute Abwehrarbeit, die wir zuvor schon gegen das Team Ehingen Urspring gezeigt haben, angeknüpft.“

Hidalgo Guijo ragt heraus

Den Pfälzern war in Coburg ein Start nach Maß gelungen. Nach wenigen Minuten führten sie mit 11:0 und bauten anschließend ihren Vorsprung bis zum Seitenwechsel kontinuierlich aus. Die Ahorn Camp Baskets waren den Gastgebern in der ersten Hälfte bei den Rebounds klar überlegen und leisteten sich während der gesamten Spielzeit deutlich weniger Ballverluste als die Franken.

Mit 21 Punkten – sechs davon von jenseits der Dreierlinie – war Speyers Aufbauspieler Carlos Hidalgo Guijo bester Werfer auf dem Feld. Zweistellig trafen für die Gäste außerdem Marko Dordevic (16), DJ Woodmore (13/1) und Dennis Diala (11/1). Die meisten Punkte der Coburger erzielte Zachary Hinton (11).

Härtetest steht bevor

Die Speyerer bereiten sich in den nächsten Tagen auf einen Härtetest vor heimischer Kulisse vor: Am Samstag, 9. November, ist ab 19.30 Uhr Titelfavorit Rhein-Stars Köln in der Nordhalle zu Gast.