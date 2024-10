Die Ahorn Camp Baskets warten weiter auf den ersten Saisonsieg. Die Speyerer unterlagen am dritten Spieltag in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB mit 84:85 (42:36) in der heimischen Nordhalle den Frankfurt Skyliners II.

Dabei hatten die Fans der Gastgeber lange Zeit berechtigte Hoffnungen auf einen Erfolg im Kräftemessen mit den Hessen. Nach einem unterhaltsamen ersten Viertel und einem ausgeglichen zweiten Durchgang demonstrierten die Pfälzer nach dem Seitenwechsel zunächst ihre Offensivqualitäten und setzen sich mit 17 Punkten ab. „Wir haben aber schlecht verteidigt und dem Gegner erlaubt, Punkt um Punkt wieder heranzukommen“, sagte der enttäuschte Ahorn-Camp-Coach Carl Mbassa. Er verwies unter anderem darauf, dass sein Team eine überdurchschnittliche Dreierquote der Frankfurter von 60 Prozent zugelassen und dem Gegner eine Ausbeute von 31 Punkten im Schlussviertel gestattet hatte. „Wir müssen an der Verteidigung arbeiten, arbeiten und nochmal arbeiten“, so der Speyerer Trainer weiter.

Trotz der Defensiv-Defizite hatten die Pfälzer, in deren Reihen Dennis Diala eine überzeugende Leistung bot, die Chance auf den Heimsieg. Allerdings sprang der Ball nach dem Wurf von Christoph Rupp in der Schlusssekunde vom Ring zurück ins Feld. Am kommenden Samstag wollen die Ahorn Camp Baskets als Gast von Aufsteiger Basketball-Akademie Würzburg ihre Negativserie beenden.

Gegen die Skyliners trafen für die Speyerer DJ Woodmore (24 Punkte/4 Dreier), Dennis Diala (12), Latrell Großkopf (10/2) und David Aichele (10/1) zweistellig. Überragender Akteur der Gäste war Aufbauspieler Felix Hecker, der 26 Punkte – zwölf davon per Dreier – erzielte.