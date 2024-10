Die Ahorn Camp Baskets haben sich in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB zurückgemeldet. Am vierten Spieltag feierten die Speyerer mit dem 99:92 (54:57) bei der Basketball-Akademie in Würzburg ihren ersten Saisonsieg.

„Das war enorm wichtig. Dieser Erfolg nimmt einigen Druck von uns“, betonte Cheftrainer Carl Mbassa. Dank ihrer Vorteile beim Rebound und der zuverlässigen Offensive buchte seine Auswahl die ersten Punkte auf ihr Konto. Dabei überzeugte besonders Kapitän DJ Woodmore, der 40 Punkte – 12 davon von jenseits der Dreierlinie – erzielte. „Er hat einen Glanztag erwischt. Das hat uns geholfen“, kommentierte Mbassa die Galavorstellung des US-Amerikaners.

Reboundkönig Dordevic

Die Speyerer hatten allerdings eine lange Anlaufzeit benötigt, um das Farmteam des Erstligisten Würzburg Baskets zu distanzieren. In den ersten 15 Minuten der Partie gestatteten sie dem Aufsteiger viele freie Distanzwürfe und liefen immer wieder Rückständen hinterher. „Ende des dritten Viertels haben wir unseren Rhythmus gefunden“, sagte Mbassa: „Das war letztlich ausschlaggebend.“ Den Schlussdurchgang entschieden die Pfälzer verdient mit 25:14 zu ihren Gunsten.

Neben Woodmore trafen für die Ahorn Camp Baskets Christoph Rupp (18 Punkte/3 Dreier), Benjamin Höhmann (13/2), David Aichele (10) und Marko Dordevic (10/1), der zudem 16 Rebounds sicherte, zweistellig. Beste Schützen der Franken waren Center Hannes Steinbach und Flügelspieler Lukas Roth, die jeweils 27 Punkte markierten.