Carl Mbassa erkennt einen Aufwärtstrend. „Wir kommen immer besser in Fahrt“, sagt der Trainer der Ahorn Camp Baskets.

Nach den Niederlagen gegen Bayern München II und bei der Orange Academy in Ulm, als die Speyerer nach verkorksten Anfangsminuten eine ansprechende Leistung zeigten, streben sie am Samstag, 12. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB den ersten Saisonsieg an: Gegner in der heimischen Nordhalle sind die Frankfurt Skyliner II.

Hecker überzeugt

„Das ist eine sehr gute Mannschaft, die besonders auf den Guard-Positionen stark besetzt ist, insgesamt ein harter Brocken für uns“, urteilt Mbassa über die Hessen. Das Farmteam des Erstliga-Rückkehrers hat in der jungen Saison gegen das Team Ehingen Urspring verloren und die Erfurter Basketball-Löwen geschlagen. Dabei überzeugten neben Aufbauspieler Felix Hecker besonders Schütze Bruno Albrecht und Center Malick Kordel.

Die Ahorn Camp Baskets werden gegen die Frankfurter voraussichtlich in Bestbesetzung antreten. DJ Woodmore ist nach seiner Ehrung an seinem ehemaligen College in Virginia wieder in die Domstadt zurückgekehrt. Trainer Mbassa nimmt gegen den Viertplatzierten der Hauptrunde 2023/2024 allerdings nicht nur die Routiniers in seiner Auswahl in die Pflicht. „Auch von den anderen Akteuren wie beispielsweise Latrell Großkopf erwarte ich einiges“, sagt er.