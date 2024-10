Die Ahorn Camp Baskets haben Nachholbedarf. Nach zwei Heimniederlagen in der jungen Saison der Zweiten Bundesliga ProB wollen die Speyerer am Samstag, 19.30 Uhr, gegen die Gäste vom Team Ehingen Urspring eine Siegesserie starten.

„Wir sind unseren treuen Fans in der Nordhalle einen Erfolg schuldig“, sagt Cheftrainer Carl Mbassa. Dank des jüngsten Auswärtssiegs bei der Basketball-Akademie in Würzburg spüren die Vorderpfälzer Rückenwind und können mit zwei weiteren Punkten mit den Schwaben in der Tabelle gleichziehen.

Großkopf pausiert

„Der Gegner ist allerdings nicht einfach einzuschätzen“, relativiert Mbassa. Die Auswahl von Coach Johannes Hübner hat beispielsweise beim Rundenstart die starke Reserve der Frankfurt Skyliners bezwungen und zuletzt gegen die Ulmer Orange-Academy sehr deutlich verloren. „Ich erwarte auf jeden Fall einen harten Kampf“, prognostiziert der Ahorn-Camp-Coach und verweist auf „sehr gute Spieler“ des Widersachers.

In den ersten vier Partien dieser Spielzeit haben besonders Pointguard Jorke Aav sowie Flügelspieler Tim Martinez für Aufsehen gesorgt. Zudem haben sich die Ehinger im Sommer mit dem US-Amerikaner Caleb Dean Bellach verstärkt. Die Speyerer können mit Ausnahme von Latrell Großkopf, der wegen einer Sprunggelenksverletzung pausieren muss, voraussichtlich in Bestbesetzung antreten.

Mbassa setzt darauf, dass seine Auswahl um Center David Aichele an die ordentliche Leistung in den beiden letzten Vierteln beim Erfolg in Würzburg anknüpft.