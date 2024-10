Die Ahorn Camp Baskets stehen in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB vor einer hohen Hürde.

Am Sonntag sind die Speyerer ab 17 Uhr zu Gast bei der Orange Academy in Ulm, die die Hauptrunde der Spielzeit 2023/2024 als Tabellenzweiter beendete. „Die Ulmer sind unbestritten Favorit vor dieser Partie“, sagt Ahorn-Camp-Chefcoach Carl Mbassa vor dem Härtetest an der Donau.

Woodmore fehlt

Die Pfälzer, die das erste Saisonspiel gegen Bayern München II verloren haben, müssen bei den Schwaben ohne ihren Kapitän DJ Woodmore auskommen. Der 32-jährige US-Amerikaner verbringt das Wochenende in seiner Heimat, wo er vom Virginia Wesleyan College dank seiner früheren Verdienste in die Ruhmeshalle aufgenommen wird.

„Dann müssen andere mehr Verantwortung übernehmen“, betont Mbassa und verweist auf Spieler wie Christoph Rupp, Dennis Diala oder den früheren Ulmer Latrell Großkopf. Besonderes Augenmerk wollen die Domstädter auf den Academy-Neuzugang vom BBC Bayreuth, Kristian Henning Sjolund, legen.

Flabbs Taktik

Bei seiner Premiere im Ulmer Trikot überzeugte der Flügelspieler aus Norwegen, die Heimniederlage gegen die Rhein-Stars Köln konnte er jedoch nicht verhindern. „Unser Ziel ist es, unsere Talente weiterzuentwickeln und ihnen die bestmöglichen Chancen zu bieten, sich auf hohem Niveau zu etablieren“, erklärte der Cheftrainer des Erstliga-Farmteams, Florian Flabb, unlängst.

Er will besonderen Wert auf eine aggressive Verteidigung und ein schnelles Offensivspiel legen, um die Speyerer unter Druck zu setzen.