Die Basketballer aus Speyer machen mächtig Dampf. Eine Schule nach der anderen gewinnen sie für ihr Projekt. Wie das Aufgabengebiet von Philip Karst wächst und wächst.

„Mit unserer Grundschultätigkeit sind wir ordentlich auf dem Vormarsch“, sagt Heiko Wissmann, bei den Ahorn Camp Baskets Speyer für die Sozialsparte Ahorn at School zuständig, im Gespräch mit unserer Zeitung: „Das gilt auch im bundesweiten Vergleich. Wir positionieren uns immer besser.“ Je nach Intensität, Anzahl der Maßnahmen und Länge der Zusammenarbeit mit den Einrichtungen, verleihen die Speyerer mittlerweile Plaketten in Bronze, Silber und Gold.

Ähnlich anderen Projekten wie die Bewegte Schule oder die Schule mit Courage hängen die Embleme der Basketballer drinnen im Eingangsbereich oder am Sekretariat: „Wir wollen unsere Stärke präsentieren und sie nach außen hin zeigen“, so Wissmann. Zwölf Schulen seien betroffen. Die höchste Auszeichnung erfuhren die Woogbach- und die Siedlungsschule in Speyer sowie die Grundschule Süd in Schifferstadt.

Ganztageskoordinator Karst

Mit den Domstädtern arbeitet der Verein schon seit Vor-Corona-Zeiten. Die Schifferstadter kamen 2024 hinzu. Der Projektleiter: „Sie sind enorm offen für Pilotmaßnahmen, über die Arbeitsgemeinschaften hinaus.“ Der Klub unterstütze Bewegung im Sportunterricht und in den Pausen. Gerade in diesen Tagen erfuhr das Engagement eine weitere Würdigung.

Philip Karst, langjähriger Regionalligaspieler des Regionalligisten TV Dürkheim/BI Speyer, trat mit sofortiger Wirkung eine von der Stadt Schifferstadt finanzierte Stelle als Ganztageskoordinator in dem Bereich an, wirkt laut Definition sozialraumgestaltend sowie integrationsfördernd: „Dadurch gibt es noch mehr Zugang zu Sport“, meint Wissmann. Vergleichsweises sei ihm aus Koblenz bekannt.

Wissmann plant Ligensystem

Derweil wachsen und gedeihen die Bemühungen der Initiatoren. Samstagsvormittags bieten sie ein Anfängertraining für Acht- bis Zwölfjährige in der Nordhalle an: „Das ist ein niederschwelliger Eintritt“, meinte der Trierer. Für die Grundschulen fragt er nun das Interesse an einem Ligensystem mit zwei bis vier regionalen Gruppen, anschließender Platzierungsrunde der Ersten, Zweiten und so weiter ab.

Denn die Ausdehnung der Arbeit nimmt zu. Die Albert-Schweitzer-Schule Frankenthal mit dem Förderschwerpunkt Lernen stieß dazu: „Das ist eine Bereicherung für die Kinder.“ Lingenfeld schloss sich an, eine weitere Lehranstalt in Bad Dürkheim und ab Mai Mechtersheim, die Speyerer Klosterschule. Unabhängig davon steigt am Samstag, 13. Juni, das Grundschulturnier in der Stadt.

Camps bei BIS Baskets

Ahorn at Scholl befindet sich damit in seinem zunächst auf drei Jahre angelegten Plan voll im Soll: An über 15 Grundschulen existieren AGs: „Unser Ziel sind 25“, informierte Wissmann. An 25 gebe es ein Bewegungsangebot. Das Projekt nimmt 35 in Angriff. Sponsoren übernehmen die Finanzierung. Sieben seien an Bord. Eine Stunde pro Woche kostet im Jahre 1250 Euro, zwei das Doppelte. Eine flächendeckende Ausweitung sei angestrebt.

Zudem ziehen die BIS Baskets Speyer die Feriencamps größer auf. Nach Osten stellten sie an vier Tagen ein Programm auf die Beine. Morgens bevölkerten die Acht- bis Zwölf-, mittags die bis 18-Jährigen die Nordhalle. Zum Gros der Jungs aus den eigenen Reihen gesellten sich welche aus der näheren Umgebung und Vereinslose.

Hidalgo Guijo trainiert

„Es ist zuletzt etwas abgeflacht“, kommentierte Wissmann die Entwicklung: „Es war relativ spontan. Wir hatten es erst einen Monat zuvor ausgeschrieben.“ Umso mehr freuten ihn die gut 40 Teilnehmer: „Das ist eine ordentliche Zahl.“ Auch hier kommt Jugendtrainer Karst ins Boot, der eine Regelmäßigkeit anpeilt.

Wissmann: „Wir planen für die Sommerferien ein weiteres Camp.“ Drei, vier Angebote sollen es jährlich sein. Möglich seien auch ein-, zweitägige Intensivmaßnahmen an Wochenenden, vielleicht in den Weihnachtsferien, wenn doch die Familie im Vordergrund stehe. Nach Ostern kümmerten sich Carlos Hidalgo Guijo aus dem Aufgebot der Zweiten Bundesliga ProB und Coach der Zweiten sowie sein Mannschaftskamerad Paul Stupperich um die Talente. Trinkflaschen, Turnbeutel, Saisonhefte und Freikarten warteten auf sie.