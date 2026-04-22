Eine ehrgeizige Idee funktioniert, wenn die Macher sie mit Nachdruck verfolgen.

Ehrgeizig mutete das Konzept Ahorn at School der Speyerer Basketballer an: auf mehrere Jahre angelegt, Grundschulen im mittleren zweistelligen Bereich umfassend, Finanzierung über Sponsoren. Und dennoch: Sie sind im Soll, breiten sich nach Bad Dürkheim und Frankenthal aus, schaffen sogar neue Arbeitsplätze, generieren Gelder über Schulpatenschaften.

Die Idee dahinter könnte aufgehen. Hunderte Kinder kommen über Bewegungsangebote und Arbeitsgemeinschaften im frühsten Alter mit Basketball in Kontakt, stellen fest, dass es nicht nur Fußball gibt. Sie treten vielleicht in die BIS Baskets als Stammverein des Ganzen ein. Freikarten bringen die Eltern zu den Spielen der Korbjäger der Zweiten Bundesliga ProB in die Halle. Dort herrscht Stimmung, zeigen die Korbjäger teils tolle Leistungen. Wetten, dass es aufgrund dieses riesigen Fundus’ einmal wieder heißen wird? „Dieser Jugendnationalspieler ist über eine Schularbeitsgemeinschaft zu uns gekommen.“