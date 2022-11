Die Polizei ermittelt gegen einen Taxifahrer, der sich am Freitag zwischen 14.30 und 14.35 Uhr in der Schützenstraße danebenbenommen haben soll. Dort seien ein 22-Jähriger und eine 23-Jährige mit ihren Fahrrädern unterwegs gewesen und hätten bei ihrer Fahrt stadtauswärts nach links in die Holzstraße einbiegen wollen. Der Bericht: „Dies missfiel wohl einem dahinterfahrenden Taxifahrer, der mehrmals hupte und nach dem Abbiegevorgang die beiden Fahrradfahrer durch das geöffnete Fenster lautstark beleidigte.“ Danach habe er sie überholt und direkt vor ihnen stark abgebremst, sei ausgestiegen und auf den 22-Jährigen zugegangen, der in Richtung Schützenpark flüchten musste. Gegen den Fahrer werde ein Strafverfahren wegen Nötigung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. Die Polizei sucht nun Zeugen wie einen Mann, der die Radler auf den Vorfall angesprochen habe. Kontakt: Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.