Aufsehen erregender Polizeieinsatz am Montag, 16.30 Uhr, in der Nähe der Wachstation am Binsfeld: Ein 26-jähriger Mann pöbelte Passanten an und verhielt sich aggressiv, wie die Polizeiinspektion auf Anfrage mitteilte. Er sei von den Beamten nach Gegenwehr gefesselt und zeitweise in Gewahrsam genommen worden. Auf ihn komme ein Verfahren wegen Beleidigung zu. Ursache seines Verhaltens laut Polizeichef Kristof Brockmann: Trunkenheit. Das Fahrrad des Mannes sei sichergestellt worden.