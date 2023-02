Die von Zeugen alarmierte Polizei nahm am Sonntag gegen 20.30 Uhr einen alkoholisierten 35-Jährigen in Gewahrsam und veranlasste die Entnahme einer Blutprobe zur Feststellung seiner Schuldfähigkeit. Vorausgegangen waren laut den Beamten offenbar Familienstreitigkeiten zwischen dem alkoholisierten Mann, der den Atemalkoholtest verweigerte, seiner 33-jährigen Ehefrau (1,65 Promille Atemalkohol) sowie dem sechsjährigen Kind in der gemeinsamen Wohnung in Speyer Süd, bei dem die Frau Hämatome davontrug, das Kind über Schmerzen klagte.

Der 35-Jährige konnte zunächst von den Beamten beruhigt werden und gab auch seine Fahrzeugschlüssel ab. Als die Beamten ihn „zur Verhinderung weiterer Straftaten“ aus der Wohnung des Mehrfamilienhauses verwiesen, wurde er so aggressiv, dass die Beamten ihn nach eigenen Angaben zu Boden bringen und fesseln mussten. Dabei leistete der Mann körperliche Gegenwehr, trat nach den Polizisten, beleidigte sie „auf unterstem Niveau“ und drohte explizit Gewalthandlungen gegen die Beamten an.