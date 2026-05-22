Einen After-Work-Abend stellen die Pfarrei Heilige Hildegard und der Tennisverein in Dudenhofen gemeinsam auf die Beine.

„Gute Ideen entstehen, wenn unterschiedliche Akteure zusammenarbeiten“, finden die Verantwortlichen von Pfarrei und TC Dudenhofen. Deshalb haben sie gemeinsam einen After-Work-Abend organisiert, der am 28. Mai ab 18 Uhr im und vor dem neuen Pfarrheim in der Dudenhofener Raiffeisenstraße stattfinden soll. „Mit dem After-Work-Abend möchten wir einen offenen Treffpunkt schaffen, an dem Menschen unkompliziert miteinander ins Gespräch kommen können – ganz unabhängig von Alter, Hintergrund oder Zugehörigkeit“, sagt Heike Vogt, die sich in der Pfarrei engagiert und die Veranstaltung mitinitiiert hat. „Gerade nach einem langen Arbeitstag tut es gut, in entspannter Atmosphäre Gemeinschaft zu erleben“, findet sie. Der Pfarrei sei es ein großes Anliegen, Räume für Begegnung zu eröffnen – nicht nur im klassischen kirchlichen Rahmen, sondern mitten im Alltag der Menschen. „Dieses Format ist eine wunderbare Gelegenheit dafür“, sagt Vogt.

Das findet auch Thomas Varlemann, Vorsitzender des TC Dudenhofen: „Die Idee war, einen lockeren Feierabend-Treff für Dudenhofen zu etablieren – etwas, das Sportverein und Pfarrei gemeinsam auf die Beine stellen und das die Menschen im Ort verbindet. Wir wollen zeigen, wie lebendig Gemeinschaft sein kann“, erklärt er. Beim After-Work sei jeder willkommen – ob man einfach nur auf ein Getränk vorbeikommen, neue Leute kennenlernen oder den Abend mit Freunden genießen wolle. „Genau diese Offenheit macht den Reiz der Veranstaltung aus.“ Deshalb laden wir alle herzlich ein, am 28. Mai dabei zu sein und den Feierabend einmal ganz bewusst gemeinsam zu genießen.“

„Religion und Feiern – das gehört viel enger zusammen, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt“, findet Pfarrer Jens Henning, der mit mindestens 200 Besuchern beim After-Work-Abend rechnet. Zwar verbinden viele mit Religion auch Stille, Ernsthaftigkeit, Gebote, Gottesdienste oder persönliche Frömmigkeit. „Aber wer in die Bibel schaut, entdeckt schnell: Der Glaube ist zutiefst verbunden mit Festen, mit gemeinsamer Freude, mit Essen und Trinken, mit Begegnung, Musik, Dankbarkeit und Gemeinschaft.“ Feste seien Ausdruck von Heimat. „Sie zeigen: Wir leben nicht nur nebeneinander her. Wir gehören zusammen“, findet der Pfarrer. Die Pfarrei sei nicht deshalb Mitveranstalter des After-Work-Abends, weil sie eine weitere Veranstaltung anbieten oder sich selbst in den Mittelpunkt stellen wolle. „Sondern aus einem einfachen und schönen Grund: Wir möchten ein Plus für das Leben der Menschen sein“, sagt er.

Termin

After-Work-Abend am Donnerstag, 28. Mai, 18 bis 21 Uhr, Raiffeisenstraße 12, in Dudenhofen. Es gibt Getränke, Essen und Musik. Happy Hour ist von 18 bis 19 Uhr.