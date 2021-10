Schon lange blickt Dombaumeisterin Hedwig Drabik mit Sorge auf die Nordseite des Speyerer Doms: Das Regenwasser, das vom Vierungsturm über das Dach der Afrakapelle abgeleitet wird, sorgt dort regelmäßig für feuchte Wände. Damit soll jetzt Schluss sein.

Die Wasserführung vom Vierungsturm über das Dach der Afrakapelle funktionierte laut einer Mitteilung des Domkapitels bisher nur unzureichend. Die Folge: Regelmäßig trat und tritt Feuchtigkeit über den östlichen Abschnitt der Außenwand in die Afrakapelle ein. Das führte laut Mitteilung zu einer hohen Luftfeuchtigkeit im Innern der Kapelle und letztlich zu Schimmelbildung, „die auch nach umfassenden Sanierungsarbeiten und einem neuen Innenanstrich der Kapelle fortdauerte“.

Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, stehen nun gleich mehrere Arbeiten an. Zum einen wird laut Domkapitel das Regenwasser von der Vierungskuppel künftig über eine Regenrinne und zwei separate Fallleitungen in die beiden Turmkehlen nach unten geleitet. Zum anderen wird die Rinne an der Afrakapelle vergrößert. Das sei nötig, weil die Rinnen und Leitungen am Dom die teilweise großen Mengen Regenwasser nicht mehr aufnehmen können – Stichwort Jahrhundertregen. Zudem habe die Rinne an der Afrakapelle auch kein richtiges Gefälle mehr gehabt.

Kosten: 15.000 Euro

Außerdem soll der Abschluss des Kapellendachs zum Pultdach – auch Ortgang genannt – so verändert werden, dass das Regenwasser vom Vierungsturm künftig direkt in die Regenrinne läuft und nicht mehr an der Westfassade der Kapelle hinunter.

Die Kosten für die Erneuerung der Regenrinne und die Arbeiten am Kapellendach beziffert das Domkapitel mit 15.000 Euro. „Dies ist ein exzellentes Beispiel für eine kleine, scheinbar unspektakuläre Maßnahme, die für den Bauerhalt jedoch eine immense Bedeutung hat“, wird Dombaumeisterin Drabik in der Mitteilung zitiert. Bis voraussichtlich Ende Oktober soll das Gerüst an der Afrakapelle stehen bleiben.

Ort für Werktagsmessen

Die Afrakapelle gehört zum alten, romanischen Baubestand des Doms. Vor Beginn der Corona-Pandemie wurden dort die Werktagsmessen gefeiert. Erbaut wurde die Kapelle laut Domkapitel unter Kaiser Heinrich IV. Ursprünglich umfasste sie nur zwei Joche. Später wurden, nach dessen teilweiser Zerstörung, die Reste des benachbarten „kleinen Paradieses“ angegliedert. Patronin ist die Heilige Afra. An ihrem Gedächtnistag, dem 7. August, wurde Heinrich V., Sohn von Heinrich IV., geboren. Letztgenannter wurde zunächst in der Afrakapelle beigesetzt, weil er sich zum Zeitpunkt seines Todes im Kirchenbann befand.