Die Afrakapelle des Domes liegt nordöstlich des Langhauses vor dem Beginn des Querhauses. Die Kapelle ist (außerhalb der Pandemie-Zeiten) der Ort im Dom, in dem die meisten Gottesdienste stattfinden: jeden Tag frühmorgens und zweimal wöchentlich abends. Eine kleine Orgel des Speyerer Orgelbauers Scherpf musste ausgebaut werden, da sich in der Orgel durch ein ungutes Raumklima Schimmel gebildet hatte und die Orgel nicht mehr zu retten war. Nachdem die Afrakapelle aufwendig saniert wurde, erhält der Raum nun ein neues, kleines Instrument der niederländischen Firma Klop, das wieder an der gleichen Stelle zum Stehen kommt.

Für die Kosten werden Mittel aus einer Spende der Europäischen Stiftung Kaiserdom eingesetzt. Orgelweihe soll im September sein.