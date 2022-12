Die AfD ist weiter mit einer unvollständigen Fraktion im Stadtrat Speyer vertreten. Die als Nachrückerin für den zurückgetretenen Robert Schön angekündigte Claudia Behnecke nehme ihr Mandat nicht an. Das habe die Fraktion mitgeteilt, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in einer Stadtratssitzung, in der Behnecke eigentlich als Mitglied des Gremiums hätte vereidigt werden sollen. Auch ein anderer Nachrücker, der vor Behnecke am Zug gewesen wäre, hatte die Berufung nicht angenommen. Jetzt werden die nächsten Kandidaten auf der Wahlliste von 2019 angefragt. Die AfD-Fraktion zählt derzeit zwei Mitglieder, ursprünglich hatte sie vier. Uwe Kübitz hat sie verlassen und ist fraktionslos im Stadtrat geblieben, ein Sitz ist vakant.