Kritik an Grünen und „Omas gegen rechts“, aber auch am Lingenfelder Ortsbürgermeister übt der AfD-Gemeindeverband Lingenfeld.

Die AfD hatte für April in einer Lingenfelder Gaststätte einen Frauen-Stammtisch und einen allgemeinen Stammtisch geplant. Den Frauen-Stammtisch verlegte sie dann kurzfristig nach Lustadt, das zweite Treffen sagte sie ganz ab. Als Grund führte die AfD an, das Gegenveranstaltungen angemeldet gewesen seien und Druck auf den Wirt ausgeübt wurde. Dies sei „kein Erfolg der Demokratie, sondern ein Armutszeugnis für das politische Klima in unserer Verbandsgemeinde“ und ein „Paradebeispiel dafür, wie der demokratische Diskurs im Namen einer vermeintlichen ,Toleranz’ systematisch unterbunden“ wird, findet die AfD.

Der AfD-Gemeindeverband wirft den „Omas gegen rechts“ und Vertretern der Grünen „widersprüchliche Narrative“ vor. Diese hatten bestritten, dass es angemeldete Gegendemos und Kontakt zu dem Wirt gab. Die Grüne Jugend Landau habe selbst bestätigt, dass eine Gegenveranstaltung bereits in Planung war, schreibt nun die AfD. „Ob diese formell bereits bei der Behörde angemeldet war oder erst kurz davor stand, spielt eine untergeordnete Rolle. Die bloße Droh-Kulisse einer Demonstration reicht oft aus, um Gastronomen in Angst um ihr Geschäft und ihren Ruf zu versetzen“, findet die AfD. Wenn die „Omas gegen rechts“ behaupteten, sie würden keinen Druck ausüben, gleichzeitig aber das „Informieren“ von Wirten als legitim bezeichnen, sei das Heuchelei, fährt die Partei fort. Denn eine solche „Information“ wirke „wie eine unverhohlene Drohung mit wirtschaftlicher Ausgrenzung“.

„Besonders befremdlich wirkt die Einmischung des Ortsbürgermeisters Markus Kropfreiter“, findet die AfD außerdem. „Ein ,deeskalierendes Gespräch’ mit dem Wirt führt in der Realität meist dazu, dass dem Gastronomen nahegelegt wird, zur Vermeidung von ,Unruhe’ auf die Buchung zu verzichten. Wenn gewählte Vertreter so agieren, wird der öffentliche Raum für die Opposition de facto verengt“, sagt die Partei. Sie müsse „Treffpunkte geheim halten, um unsere Gäste und die Gastronomen vor Übergriffen und Mobbing zu schützen“. Ein freier Austausch sei so kaum möglich. Den neuen Ort für den Stammtisch in Lingenfeld habe man erst nach persönlicher Anmeldung bekanntgegeben. Man werde sich jedoch nicht „mundtot machen“ lassen und lade die Bürger ein, sich selbst ein Bild zu machen sowie „sich nicht von der Hetze der linksideologischen Akteure verunsichern zu lassen“.