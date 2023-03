Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Private Helfer kümmern sich seit März um die Haustiere von ukrainischen Geflüchteten, die in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer-Nord untergebracht sind. Ihre Haustiere dürfen nicht auf das Gelände. Das anfangs in Aussicht gestellte Versprechen, eine Lösung für die Betreuung zu finden, hat sich in Luft aufgelöst.

Wenn Brigitte Manges von den vergangenen Wochen berichtet, erzählt sie von Situationen, in denen sie den Tränen nahe war. Etwa, als ihr eine fremde Frau bei einem Tierarztbesuch