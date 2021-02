Corona könnte das Konzept der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer-Nord verändern: „Wir schauen perspektivisch, ob wir die Einrichtung mit Containern oder mit Leichtbauhallen auf dem Gelände entzerren können“, sagte die zuständige Landesintegrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) der RHEINPFALZ. Es gehe nicht darum, die – bisher nie ausgeschöpfte – Kapazität von 1250 zu erhöhen, sondern die Belegung der Zimmer zu verringern. In der Corona-Krise war dies schon nötig; Infizierte gingen in die Sporthalle in Quarantäne.

Freiflächen auf den gut zehn Hektar sieht Spiegel noch genug. Aktuell gibt es laut AfA 677 – allesamt Corona-freie – Bewohner in Speyer und 104 in der neuen Außenstelle in Ingelheim. Die dortige AfA ist aufgelöst, es sind aber Holzhäuser verblieben, die zuletzt wieder belegt wurden, um die AfAs in Speyer, Kusel, Trier und Hermeskeil in der Pandemie zu entlasten. Seit 11. Januar sind sie verwaltungstechnisch Speyer zugeordnet, so Spiegel. Sie zeigte sich zufrieden mit der 2015 eröffneten AfA in Speyer: Die Zusammenarbeit des Landes als Betreiber mit der Stadt und dem beauftragten Sozialdienst sei sehr gut.