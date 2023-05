Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Land schafft aufgrund der hohen und steigenden Zugangszahlen mehr Platz für Flüchtlinge in allen seinen Erstaufnahmeeinrichtungen. In der AfA in Speyer werden zwei Thermozelte aktiviert.

Anfang dieser Woche wohnten laut Integrationsministerium 1346 Menschen in der Erstaufnahmeeinrichtung im Norden von Speyer. Wenn die Kapazität erhöht wurde, könnten dort demnach bis zu 1550