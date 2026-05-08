Gut 300 Flüchtlinge müssen nach dem angekündigten Aus für die Sammelunterkunft AfA in Kusel andere Quartiere erhalten. Das kann Auswirkungen auf Speyer haben.

Die beiden pfälzischen Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfAs) werden seit rund einem Jahrzehnt in Speyer und Kusel betrieben. Zuständig dafür ist das Land, das die Kündigung durch den Bund für Kusel bestätigt hat. Der Standort müsse zum 31. Juli geräumt werden. Derzeit laufe der Betrieb noch, so eine Sprecherin der zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) des Landes. Wenn der Umzug der Bewohner anstehe, komme auch der Standort in der Speyerer Kurpfalzkaserne in Frage, der dafür gerüstet sei: „Die anderen Aufnahmeeinrichtungen inklusive der AfA Speyer sind derzeit im Durchschnitt zu 50 Prozent belegt, sodass die Unterbringung von aktuell rund 300 Personen auf die fünf anderen AfAs keine zusätzlichen Vorbereitungen vor Ort notwendig machen.“

Denkbar sei auch, dass Mitarbeiter der ADD aus Kusel nach Speyer wechseln. Den 29 Beschäftigten am westpfälzischen Standort seien Einzelgespräche angeboten worden. Ob davon jemand künftig am Rhein tätig ist, hänge „maßgeblich von den persönlichen Entscheidungen der Kolleginnen und Kollegen ab“. Laut ADD endet der aktuelle Mietvertrag für die Speyerer AfA Ende 2026. Auf die Frage, ob die Behörde dann mit dem Abschied auch an diesem Standort rechne, antwortet sie mit einem knappen „nein“. Das Land sei „daran interessiert den Standort in Speyer weiterhin zu betreiben“ – auch über 2026 hinaus.

Was macht die Bundeswehr?

Grundsätzlich möglich ist jedoch, dass der andere Vertragspartner, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), den Vertrag nicht verlängert. Dies wäre denkbar, wenn sich die Bundeswehr für eine Rückkehr nach Speyer entscheidet. Die ADD ist ohnehin auf der Suche nach möglichen Alternativen. Sprecherin Eveline Dziendziol: „Aktuell sind ausreichend Plätze in den Aufnahmeeinrichtungen vorhanden. Um weiterhin genügend Aufnahmeplätze vorhalten zu können, wurden und werden landesweit entsprechende Objekte begutachtet.“